 

Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионских фото дебютом

07.08.2020, 13:20, Новости дня

В Сети рассекретили шпионские фотографии обновленного кроссовера Hyundai Tucson, который официально представят до конца нынешнего лета.

В частности, автомобиль проходит тестовые заезды на дорогах общего пользования, тогда как ранее прототип испытывали на уровень шумов и выброса вредных веществ. Из технических параметров о кроссовере известно, что под капотом установлен 2-литровый мотор, а также появится версия с 1,6-литровым двигателем на 180 л.с. Также эксперты прогнозируют поступление модели с гибридной установкой на 290 л.с. мощности.

По фотографиям можно рассмотреть, что новый паркетник получил схожую стилистику с Vision T, который ранее уже рассекретили публики. Отличить модель от актуальной генерации можно по головной оптике, решетке радиатора, а также увеличенным колесным аркам.



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