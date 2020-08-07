 

Дегтярев запланировал расширить возможности Хабаровского края для участия в госпрограммах

07.08.2020, 13:16, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что планирует вовлечь регион в большее количество государственных программ, по которым может быть выделено финансирование.

Дегтярев сообщил в Instagram, что «из 40 государственных программ Хабаровский край участвует только в 25».

«В 15 государственных программ мы не попали, потому что были или плохо подготовлены документы или их не сопровождали чиновники во время командировок в Москву. Это не дело, наши министры должны регулярно бывать в столице, встречаться с федеральными коллегами, министрами, отстаивать интересы края, привлекать средства федерального бюджета в наш краевой бюджет в интересах людей», – добавил он.

Врио губернатора отметил, что за последние несколько лет региональные чиновники практически не бывали в Москве, что, по его словам, является проблемой, сказывающейся на участии региона в госпрограммах. Он обратился через соцсеть к жителям Хабаровского края с просьбой оценить эффективность поездок представителей правительства в столицу.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.



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