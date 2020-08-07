Звезда “Дневника памяти” Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка: фото

07.08.2020, 13:11, Разное

Звезда фильмов “Дневник памяти”, “Жена путешественника во времени” и сериала “Настоящий детектив” Рэйчел МакАдамс из тех звезд, которые отказываются общаться с журналистами на тему личной жизни и не приоткрывают завесу в нее даже на своих страницах в социальных сетях. Именно в этих случаях на помощь приходят папарацци, подкарауливающие звезд во время их вылазок в город. Так, вчера Рэйчел вышла на прогулку в Лос-Анджелесе, и фотографам удалось заполучить сразу два новостных повода: они впервые сделали снимки подросшего сына актрисы, имя которого до сих пор не обнародовано, а также по ее изменениям фигуры обнаружили, что она беременна.

Как обстоят дела в личной жизни и кто является отцом будущего ребенка МакАдамс, прессе доподлинно неизвестно. Сына актриса родила от бойфренда, продюсера и сценариста фильмов “Дорогой Джон” и “Финансовый монстр” Джейми Линдена. Но вместе пару не видели уже очень давно.

Рэйчел МакАдамс с сыном

Напомним, о романе Рэйчел МакАдамс и Джейми Линдена впервые заговорили в апреле 2016 года. До этого актрисе приписывали отношения с Джейком Джилленхолом и Тейлором Китчем, а Джейми встречался с актрисой Зои Дешанель.

В ноябре 2018 года, через несколько месяцев после рождения сына, Рэйчел дала интервью Sunday Times о материнстве:

Это величайшее событие, которое когда-либо со мной случалось. Твоя жизнь отныне не принадлежит тебе, но все мои 39 лет были чрезмерно наполнены мной, я уже устала от себя, так что теперь очень счастлива сместить фокус внимания на другого человека. Мне пришлось долго ждать возможности родить ребенка, но я хотела, чтобы это случилось в самое правильное время.