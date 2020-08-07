Защита полицейских по делу Голунова будет ходатайствовать о допросе Колокольцева

07.08.2020, 13:08, Новости дня

Сторона защиты бывших полицейских по делу журналиста Ивана Голунова будет ходатайствовать перед судом о допросе главы МВД Владимира Колокольцева в качестве свидетеля, сообщил адвокат обвиняемого Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.

«Мы ходатайствовали о допросе Колокольцева на стадии следствия, но нам в этом отказали. Теперь мы будем просить о допросе министра уже в суде. Мы хотим задать ему вопросы о причинах прекращения дела Ивана Голунова. С точки зрения Ляховца оснований для этого не было», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование против пяти бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, передает РИА «Новости».

По уголовному делу задержаны пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Полицейским было предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было – наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы «повысить показатели».

Теперь сторона защиты и сторона потерпевшего должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Журналиста задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента РФ Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.