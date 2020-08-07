Жители Портленда массово вставляют в нос колокольчики в знак поддержки Black Lives Matter

07.08.2020, 13:01, Разное

Акция #RingTheBell, начатая в соцсети Twitter, набирает популярность в охваченном протестами Портленде. Участвующие в акции белые американцы вставляют в нос особый колокольчик в знак поддержки чернокожих сограждан и солидарности с движением Black Lives Matter.

Первым видеоблогером-миллионником, вставившим в нос колокольчик, стал 19-летний трансгендер Дик Чатлан из Чикаго. На своём канале он объяснил, что благодаря колокольчику чернокожие будут знать о приближении друга, и призвал подписчиков следовать его примеру. Вскоре массовые акции флешмоба распространились по всей стране. Так, студенты Массачусетского технологического института начали учебный день с синхронного приседания перед портретом Джорджа Флойда, во время которого звенели колокольчиками в носу и радовались.

«Это очень правильная инициатива – так обозначать сторонников BLM. В наше время на улицах Портленда очень много расистов, поэтому чёрные парни на всякий случай нападают на всех белых, чтобы не допустить расизма на улицах. Колокольчик в носу – символ нашей дружбы и солидарности с этими ребятами. Мы будем добиваться принятия закона об обязательности его ношения в Конгрессе», — рассказал общественный активист Джордж Данелли.