 

Глава Пентагона обсудил вопросы безопасности с китайским коллегой

07.08.2020, 12:57, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер, беседуя по телефону с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, выразил обеспокоенность по поводу «дестабилизирующей» деятельности Пекина в районе Тайваня и Южно-Китайского моря, заявил Пентагон.

Беседа состоялась на фоне ухудшения отношений между США и Китаем из-за разногласий по ряду вопросов, включая территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море и его жесткие меры в отношении Гонконга.

«Эспер также подчеркнул, как важно, чтобы КНР (Китайская Народная Республика) соблюдала международные законы, правила и нормы и выполняла свои международные обязательства»,– сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман, добавив, что беседа длилась полтора часа.

В другом заявлении Пентагона говорится, что стороны договорились о «разработке систем, необходимых для кризисной коммуникации и снижения рисков».



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