 

Мнение: Кого держит за яйца экс-прокурор Ямала?

07.08.2020, 12:54, Разное

Александра Герасименко выпроводили из прокуратуры ЯНАО в Екатеринбург, потом уволили из органов прокуратуры. А он снова вернулся в ЯНАО и  устроился представителем губернатора ЯНАО в Тюменской областной Думе.

Непотопляемый! Невольно возникают подозрения, что парень крепко держит за яйца ямальскую элиту, видимо, за годы работы в Салехарде набрал чемоданы компромата на всех и на каждого…

Возможно, что это случайное совпадение, но после возвращения Герасименко, вдруг, выяснилось, что строительство многострадального моста через реку Пур осуществлялось с использованием липовых документов. Об этом заявила окружная прокуратура.

Если мне не изменяет память, строительство моста началось, когда прокурором ЯНАО был еще Александр Герасименко. Возможно, что он уже тогда знал, что возведение моста не согласовано с Росрыболовством.

Но пресс-служба прокуратуры ЯНАО лишь 5 августа 2020 года сообщила, что «реализация проектной документации осуществлялась на основании подложного заключения, которое фактически Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству не выдавалось».

Эдак, возведение моста через реку Пур могут и приостановить. На радость ООО «Ямбургтранссервис», монополисту на оказание услуг по осуществлению переправы через реку Пур.

Эта монополия была создана искусственно, когда в 2017 году незаконно арестовали баржи, из которых состояла альтернативная переправа через Пур.

О том, что баржи арестовали незаконно – это юридический факт, а не предположение, есть решение суда. А вот предположение, или говоря правовым языком «мое твердое оценочное суждение» , что арест барж был осуществлен под руководством тогдашнего прокурора округа Александра Герасименко в интересах ООО «Ямбургтранссервис».  А сейчас, если приостановят возведение моста через реку Пур – это тоже будет очень выгодно монополисту  ООО «Ямбургтранссервис».

PS ….понтонный мост был построен «дочкой» «Газпрома» — ООО «Газпром добыча Ямбург» и продан частной компании «Ямбургтранссервис» (в одной комнате с ней зарегистрировано еще 107 компаний). Первоначально ее учредителями были Сергей Полевиков (входил с губернатором в совет директоров авиакомпании «Ямал»), бизнес-партнер миллиардера Александра Забарского (их совместный проект «Мостострой-12» получал многомиллиардные заказы из регионального бюджета), и компания «Амарил Акциенгезелльшафт», зарегистрированная в Лихтенштейне. Лихтенштейнская компания вышла из состава учредителей несколько лет назад.

Бенефициары компании «Амарил Акциенгезелльшафт», по всей видимости, сохранили дружеские отношения с ямальскими газовиками. Во всяком случае, когда в сентябре 2015 года генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно баллотировался в законодательное собрание ЯНАО, одним из спонсоров его предвыборной кампании выступила «дочка» лихтенштейской компании — ООО «Бирбол Групп».
отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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