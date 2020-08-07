Российские звезды отменили выступления в Белоруссии перед выборами

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07.08.2020, 12:48, Новости дня

Российские исполнители начали отказываться от участия в «предвыборных» концертах в Белоруссии, запланированных на 8 августа. Стало известно об отмене концертов в Витебске, Гродно, Бресте и Гомеле.

Ряд концертов был запланирован 8 августа в нескольких городах Белоруссии с участием звезд местной и зарубежной эстрады, в том числе из РФ и Украины. Однако за несколько дней до события принять участие в концертах отказались несколько артистов, в том числе Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы «Кар-Мэн», «Краски», Rasa, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США Tyga и Saint Jhn.

«Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!» – написал в Facebook певец Леонид Агутин.

К нему присоединился певец Стас Пьеха, который написал в Instagram, что приедет в Белоруссию в рамках своего тура только осенью. «Не ранее», – подчеркнул он.

О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» сообщила в Instagram группа «Кар-Мэн».

Солистка группы «Краски» Оксана Ковалевская также сообщила РИА «Новости», что не будет выступать в Белоруссии накануне выборов президента страны, поскольку организатор не смог выполнить условия райдера.

Авторы Telegram-канал «Беларусь головного мозга» также сообщили об отказе от участия в концертах Тины Кароль, Григория Лепса, дуэта Rasa, исполнителей Джаро и Ханза, белорусского исполнителя Мэвла, американских исполнителей Tyga и Saint Jhn. Кроме того канал сообщил, что после отказа артистов белорусские власти объявили об отмене концертов в Витебске, Гродно, Бресте и Гомеле.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.



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