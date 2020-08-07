Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство

07.08.2020, 12:48, Новости дня

«Цель провокации – вбить клин между Москвой и Минском. Это без вариантов. Но СБУ неспособна самостоятельно организовать такую провокацию», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя сообщения о том, что арест 33 россиян под Минском мог быть провокацией СБУ.

«Расследование Александра Коца, которого я уважаю, мне понравилось. Но в нем не хватает фактов. Во-первых, он ссылается на людей, которые мало что могут подтвердить. Во-вторых, мне трудно поверить в то, что сотрудников ЧВК можно «развести» звонками из СБУ. Это несколько странно», – считает блогер и политик Анатолий Шарий.

«Впрочем, доказательства остальных сторон также неубедительны», – добавил Шарий. По его словам, украинские спецслужбы действительно славятся провокациями.

«Этого не отнять. Но зачастую их провокации выглядят тупо. Здесь же мы видим очень хитрую и тонкую игру. И чтобы приписать такую игру исключительно сотрудникам СБУ – их нужно не просто переоценить, а считать практически гениями», – иронизирует собеседник.

По его словам, украинская сторона неспособна на самостоятельную организацию подобных провокаций. «Схема выглядит очень красиво и интересно. Возможно здесь стоит поискать другие заинтересованные стороны?», – риторически задается вопросом Шарий.

«Очевидно, что конечная цель провокации – это попытка вбить клин и расшатать отношения Москвы и Минска. Это без вариантов. Кому эту нужно? Думаю, речь может идти о государстве, которому лучше бы заняться своими проблемами и выборами, которые состоятся осенью. И вот в то, что США способны организовать и провести такую операцию – я верю. А в СБУ – не верю», – подчеркнул Шарий.

Он также отметил, что президент Белоруссии «сам в это ныряет». «Он рад обманываться. Но при этом он умеет не только переобуваться в прыжке, но и переодеваться. Ему показалось выгодным поверить в историю в ЧВК – окей. А завтра ему покажется, что россиян лучше отпустить. В целом все это похоже на некий торг, свойственный стилю Лукашенко», – резюмировал Шарий.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источники сообщила, что «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе». Издание пишет, что материалы по «этой спецоперации» переданы СК, который должен дать процессуальную оценку «постановке».

В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом – в Венесуэле. Россиянам звонили с виртуальных номеров. «Заказчики» выдавали себя за сотрудников Роснефти, интересовались боевым прошлым собеседников. В частности, россиян спрашивали про «навыки управления «Буками», а также про связи в Донбассе.

Тех россиян, с которыми удалось договориться, разделили на пять групп. Четыре из них должны были вылететь из Минска по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас. Билеты купили через фирмы, зарегистрированные на Украине. Пока первая группа направлялась в Минск, билеты аннулировали, контракты были поддельными. В результате у граждан РФ не оказалось документов, доказывающих цель поездки.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет вину задержанных.