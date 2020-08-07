В Минске задержали звукорежиссера, включившего песню «Перемен» Виктора Цоя

07.08.2020, 12:42, Разное

…на провластном мероприятии.

Минского звукорежиссера Кирилла Галанова задержали после окончания мероприятия, во время которого он со своим коллегой Владиславом Соколовским включил песню «Перемен» Виктора Цоя. Об этом изданию «Новая нива» сообщил брат задержанного.

Поздно вечером молодые люди перестали выходить на связь. Когда их телефоны перестали отвечать, родственник Галанова обратился в милицию с заявлением о пропаже человека. Оказалось, что диджей находится в Центре изоляции правонарушителей и ждет суда, который состоится уже сегодня.

Где находится Соколовский, пока точно неизвестно. Сразу после мероприятия он успел пообщаться с журналистами и объяснить свой поступок. «У нас другого выбора не было. 26 лет мы живем при одной власти, если так будет продолжаться, то еще 26 лет проживем и ничего не изменится», — рассказал от Tut.by. Затем он прислал своей матери сообщение о том, что с ним все в порядке, и пропал.

Накануне в Минске прошло сразу несколько массовых мероприятий. В парке Дружбы народов, где изначально должен был пройти митинг в поддержку Светланы Тихановской, местные власти устроили празднование Дня железнодорожных войск, так что акцию альтернативного кандидата на пост президента пришлось отменить. В Киевском сквере, где и прозвучала песня Виктора Цоя, состоялся «День открытых дверей учреждений дополнительного образования». На него пришли сторонники Тихановской.