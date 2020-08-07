 

Мнение: колбаса, Россия и страдающий эмигрант

07.08.2020, 12:35, Разное

 Была такая колбаса в Советском Союзе – ливерная, из чего её делали даже КГБ не знал, а он знал всё. Мы её называли колбасой третьей степени – когда тебе уже все равно, что пить, что курить и кого еба….пардон, с кем вести беседу.
 Это я жеманничаю, на самом деле колбасу эту можно было есть только ошпарив свою глотку и желудок двумя стаканами водки. Вот вам и отгадка страшной загадки – почему советский народ так лихо пил.
 Потому что хотел жрать.
 А жрать приходилось эту самую лучшую в мире со знаком качества. Неграм она не доставалась, белые советские люди съедали.
 К чему это я?

 К вопросу – если российские эмигранты продали Россию за вот эту самую колбасу, то что можно сказать о предмете продажи и кто её (Россию) купил за эту цену?
 Приятель в Нью-Йорке сейчас бегает по Брайтону пытается продать Америку за финский сервилат (деньги на отъезд в РФ, пардон, в Израиль,  есть, а вот колбасы на бутерброд нету) и не может найти покупателя – воротят нос другие русскоговорящие, говорят – попахивает она у вас Трампом….

Источник: Теория элит



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