Мнение: колбаса, Россия и страдающий эмигрант

07.08.2020, 12:35, Разное

Была такая колбаса в Советском Союзе – ливерная, из чего её делали даже КГБ не знал, а он знал всё. Мы её называли колбасой третьей степени – когда тебе уже все равно, что пить, что курить и кого еба….пардон, с кем вести беседу.

Это я жеманничаю, на самом деле колбасу эту можно было есть только ошпарив свою глотку и желудок двумя стаканами водки. Вот вам и отгадка страшной загадки – почему советский народ так лихо пил.

Потому что хотел жрать.

А жрать приходилось эту самую лучшую в мире со знаком качества. Неграм она не доставалась, белые советские люди съедали.

К чему это я?

К вопросу – если российские эмигранты продали Россию за вот эту самую колбасу, то что можно сказать о предмете продажи и кто её (Россию) купил за эту цену?

Приятель в Нью-Йорке сейчас бегает по Брайтону пытается продать Америку за финский сервилат (деньги на отъезд в РФ, пардон, в Израиль, есть, а вот колбасы на бутерброд нету) и не может найти покупателя – воротят нос другие русскоговорящие, говорят – попахивает она у вас Трампом….