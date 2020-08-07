 

К 2028 году в Арктике появится российская флотилия «плавучих бензоколонок»

07.08.2020, 12:30, Разное

Министерство обороны РФ планирует создать в Арктике флотилию «плавучих бензоколонок». Всего к 2028 году военное ведомство собирается получить шесть танкеров, их создадут в рамках проекта под номером 23130.
Отдельный танкер создается с целью перевоза до 3000 тонн мазута, 2500 тонн дизельного топлива, 150 тонн смазочного масла и 500 тонн авиационного керосина. Однако использовать их удастся для переброски 1000 тонн пресной воды или 100 тонн продовольствия.

Благодаря широкому спектру применения «плавучие бензоколонки» МО РФ планирует использовать для снабжения боевых кораблей и авиации топливом, а также обеспечения необходимыми ресурсами береговой инфраструктуры в Арктике. Время автономной работы танкеров составит 2 месяца.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Проигнорировавшие Елену Кондулайнен друзья могли довести ее до инсульта

29.07 / Загадочные существа найдены на пляже в Австралии

09.07 / Скандалы: И грянул лом

27.06 / Похорошела на карантине: Екатерина Климова поделилась своими секретами красоты

03.08 / Украинскую модель избили в Турции (фото)

07.07 / “Давно мечтала”: жена сбежала от Сергея Жукова в Америку

11.07 / Мнение: Антиколониальная борьба

20.03 / «Жукопад» – В Башкирии выпал снег с живыми жуками

24.06 / Онкологи Санкт-Петербурга к осени ожидают большое количество выявленных онкозаболеваний

08.07 / Украинка превратила себя в «инопланетянку»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска