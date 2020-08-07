К 2028 году в Арктике появится российская флотилия «плавучих бензоколонок»

07.08.2020, 12:30, Разное

Министерство обороны РФ планирует создать в Арктике флотилию «плавучих бензоколонок». Всего к 2028 году военное ведомство собирается получить шесть танкеров, их создадут в рамках проекта под номером 23130.

Отдельный танкер создается с целью перевоза до 3000 тонн мазута, 2500 тонн дизельного топлива, 150 тонн смазочного масла и 500 тонн авиационного керосина. Однако использовать их удастся для переброски 1000 тонн пресной воды или 100 тонн продовольствия.

Благодаря широкому спектру применения «плавучие бензоколонки» МО РФ планирует использовать для снабжения боевых кораблей и авиации топливом, а также обеспечения необходимыми ресурсами береговой инфраструктуры в Арктике. Время автономной работы танкеров составит 2 месяца.