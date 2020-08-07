Степанов заявил, что течение COVID-19 начало меняться и стало тяжелее

07.08.2020, 12:20, Новости дня

У пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине течение болезни стало проходить тяжелее. Об этом на брифинге 7 августа сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что за сутки госпитализировали 280 человек.

“Каждый день я общаюсь с нашими врачами, которые спасают людей от COVID-19 на передовой. У нас очень много стало сложных случаев. Начало меняться течение болезни – она очень тяжело переносится. У нас растет число летальных случаев и госпитализаций”, – сказал министр.

Степанов призвал придерживаться противоэпидемических правил.

В Украине третьи сутки фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки было подтверждено 1453 новых случая, 33 пациента умерли. С начала эпидемии в стране заразился 78 261 человек, 1852 умерли, 43 055 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 7 августа коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек. Жертвами COVID-19 стало 713 845 человек, выздоровело 11 308 298 человек.