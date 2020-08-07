Коломойский отрицает обвинения минюста США

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07.08.2020, 12:20, Новости дня

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в комментарии изданию LB.ua отрицает обвинения министерства юстиции и в отмывании денег “ПриватБанка”. 

“Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007 – 2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – заявил Коломойский.

6 августа министерство юстиции США подало два гражданских иска к украинским бизнесменам Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в которых требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

В исках говорится, что бывшие владельцы “ПриватБанка” в период с 2008 по 2016 годы получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении “ПриватБанка”, прежде чем перевести средства в США. 

Эти деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Как сказано в заявлении ведомства, речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom. 

Коломойский входит в десятку рейтинга ботагейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен  занимает восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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