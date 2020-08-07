Дегтярев дал установку своим министрам
07.08.2020, 12:18, Новости дня
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев полагает, что регион участвует лишь в 25 из 40 государственных программах так как местные министры практически не ездили в командировки в Москву и не отстаивали там интересы края, передает РИА Новости.
В своем аккаунте в Instagram Дегтярев заявил, что в 15 госпрограмм регион не попал, потому что были или плохо подготовлены документы, или их не сопровождали местные чиновники во время своих командировок в Москву.
Дегтярев подчеркнул, что хабаровские министры должны регулярно бывать в столице, общаться с федеральными министрами, отстаивая интересы края и привлекая средства из федерального бюджета.
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