Дегтярев дал установку своим министрам

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07.08.2020, 12:18, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев полагает, что регион участвует лишь в 25 из 40 государственных программах так как местные министры практически не ездили в командировки в Москву и не отстаивали там интересы края, передает РИА Новости.

В своем аккаунте в Instagram Дегтярев заявил, что в 15 госпрограмм регион не попал, потому что были или плохо подготовлены документы, или их не сопровождали местные чиновники во время своих командировок в Москву.

Дегтярев подчеркнул, что хабаровские министры должны регулярно бывать в столице, общаться с федеральными министрами, отстаивая интересы края и привлекая средства из федерального бюджета.



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