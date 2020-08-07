Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в “бункере”

07.08.2020, 12:18, Новости дня

Рост уровня заболеваемости COVID-19 осенью в РФ неизбежен, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

"Закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, мы никуда от этого не денемся", – пояснил он "Интерфаксу".

По мнению ученого, надо быть морально готовыми и к тому, что заразиться могут и те, кто все это время старательно избегал социальных контактов.

"Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало", – отметил Арег Тотолян.

Вместе с тем, директор НИИ пояснил, что ожидать повторения апрельской ситуации, особенно в Москве, не стоит, так как уже идет формирование коллективного иммунитета у населения.

Между тем исследование Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" показало, что большинство россиян 57 процентов – по-прежнему боятся заразиться коронавирусом нового типа. При этом 71 процент опрошенных положительно оценивают период выхода из режима самоизоляции, передает РИА Новости.