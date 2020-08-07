Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в “бункере”
07.08.2020, 12:18, Новости дня
Рост уровня заболеваемости COVID-19 осенью в РФ неизбежен, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.
"Закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, мы никуда от этого не денемся", – пояснил он "Интерфаксу".
По мнению ученого, надо быть морально готовыми и к тому, что заразиться могут и те, кто все это время старательно избегал социальных контактов.
"Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало", – отметил Арег Тотолян.
Вместе с тем, директор НИИ пояснил, что ожидать повторения апрельской ситуации, особенно в Москве, не стоит, так как уже идет формирование коллективного иммунитета у населения.
Между тем исследование Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" показало, что большинство россиян 57 процентов – по-прежнему боятся заразиться коронавирусом нового типа. При этом 71 процент опрошенных положительно оценивают период выхода из режима самоизоляции, передает РИА Новости.
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