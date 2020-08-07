Старший сын Овечкина станцевал зажигательный танец с сестрой

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07.08.2020, 12:18, Новости дня

Старший сын российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Сергей стал одним из героев видео, в котором он станцевал со своей старшей двоюродной сестрой.

На ролике Овечкин-младший, которому в августе исполнится два года, запечатлен вместе с Полиной Симачевой – дочерью старшей сестры Анастасии Шубской. Дети станцевали зажигательный танец, который был опубликован в TikTok Полины.

Супруга Овечкина вместе с двумя детьми накануне приехала в Москву. Сам Александр остался за океаном – он вместе со своим "Вашингтоном" продолжает выступления в Кубке Стэнли.



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