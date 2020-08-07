Подключение деревьев к сети 5G позволит следить за состоянием леса

07.08.2020, 12:17, Новости дня

Команда ученых занимается разработкой уникальных способов использования новой технологии в лесном хозяйстве.

Ученые предложили оснастить деревья специальными сенсорами, которые смогут следить за их состоянием. В режиме реального времени можно будет узнать, хватает ли дереву влаги, нет ли признаков появления короедов, а также о состоянии корневой системы и окружающего дерева воздуха.

На основе данных после анализа и обработки, по мнению ученых, можно построить информационную систему с применением технологий дополненной реальности. Кроме этого, собираемые сенсорами данные необходимы для непосредственной оценки состояния леса. В режиме реального времени машины для рубки леса смогут получать информацию о качестве и состоянии древесины, чтобы использовать ее для сортировки сырья и определения сфер его применения.