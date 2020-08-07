Аргентинские болота уничтожают сильнейшие за последние десятилетия пожары

07.08.2020, 12:17, Новости дня

Подвергшаяся воздействию засухи дельта реки Парана в Аргентине, являющаяся одной из крупнейших и наиболее биоразнообразных в мире, с начала года горит, как никогда раньше. По данным ученых аргентинского Музея естественных наук, в течение первых семи месяцев 2020 года на территории площадью 14 тысяч квадратных километров было обнаружено более 11 тысяч пожаров, сообщает портал Рhys.org.

Дельта представляет собой пойму, состоящую из нескольких островов, где река Парана впадает в реку Рио-де-ла-Плата. Согласно оценкам, основанным на анализе спутниковых снимков, огнем уже было уничтожено более 530 квадратных километров болот – площадь, в три раза превышающая размеры столицы Аргентины Буэнос-Айреса, расположенной к юго-востоку.

По данным Национального университета Росарио и Приморья, пламя разрушает богатое биоразнообразие территории, на которой обитает 700 видов растений и животных.

«Пожары приносят не только немедленный вред, но и тот, который будет ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе: гибель животных, потеря естественной среды обитания многих видов, обеднение почвы, загрязнение воды и воздуха, выбросы, вызывающие изменение климата», – говорят авторы научной работы из университета Росарио.

Обвиняются производители животноводческой продукции

Министр окружающей среды Хуан Кабанди обвиняет животноводов в использовании огня для очистки засушливых пастбищ и восстановления их для своего скота, при этом обвинения чиновника вылились в уголовное дело против аграриев и арендаторов земли. Но эти производители отрицают обвинения и заявляют, что пожары подрывают их деятельность, в свою очередь обвиняя власти в «отсутствии контроля и пренебрежении». Исследователи же из университета Росарио уверяют, что катастрофу вызвали исключительные погодные условия этого года. Река Парана, название которой на местном языке гуарани означает маленькое море, умеет в текущем году уровень воды ниже обычного. Сейчас уровень реки Парана в гидрометре порта Росарио составляет 80 сантиметров, хотя в другие годы в это время года он составлял три или четыре метра.

Пострадали не только аграрии, но и производители меда, у части которых сгорели все улья. Дым от пожарищ застилает небо над городами на западном берегу Параны, такими как Росарио, Сан-Лоренцо и Вилла Конститусьон, вызывая аллергию и проблемы с дыханием. Пандемия коронавируса только усугубляет ситуацию. В июне исследователи университета Росарио обнаружили, что уровень загрязнения воздуха в городах в пять раз превышает допустимый.

«Маленькая амазонка»

Хотя животноводство является основным видом деятельности в районе Дельты, оно также привлекает браконьеров, рыбаков и спекулянтов недвижимостью. Группа университетов и экологических организаций требует от Конгресса срочно принять закон, направленный на защиту болот. Они говорят, что новый закон создаст более строгие правила использования земли и защитит Дельту. Однако документу уже дважды не удавалось пройти через законодательный орган. «Это самая важная болотная система в Аргентине, которую мы называем нашей маленькой Амазонкой», – сказали представители экозащитной организации, требующие действий со стороны властей.