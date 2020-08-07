Добровинский рассказал, что рисовал Ефремов на заседании суда

07.08.2020, 12:16, Новости дня

Актер Михаил Ефремов в ходе судебного заседания по своему делу нарисовал несколько рисунков, в том числе Спасскую башню, рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Добровинский рассказал, что Ефремов «в ходе заседания суда ведет себя спокойно, рисует что-то на листке». Например, он увидел, что актер «Спасскую башню нарисовал», передает ТАСС.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев сказал, что не обратил внимания на рисунок подзащитного: «Он что-то рисовал, не знаю, что именно. Я его защитой занимался, не обратил внимания».

Между тем судья Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело, Елена Абрамова сказала, что допрос Ефремова может состояться 11 августа.

«Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания», – сказала она.

Ранее свидетель Роман Шрамко рассказал, что Ефремов стал делать сразу после ДТП. До этого гособвинитель зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле артиста нашли гашиш и гашишное масло.

Сам артист сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, так как «ничего не помнит».