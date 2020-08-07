Мнение: Предупреждение

07.08.2020, 12:15, Разное

Билл Гейтс выступил с еще одним апокалиптическим прогнозом, заявив, что в ближайшие несколько десятилетий человечество столкнется с еще одной глобальной угрозой – изменением климата. С его точки зрения речь идет о глобальном потеплении, а значит – необходимо снижать антропогенный фактор, выражающийся в масшабных вырубках лесов, выбросах парниковых газов и так далее.

Особо нового Гейтс не сказал – подобная точка зрения существует давно, на ее основе уже приняты международные решения, в том числе и в плане квотирования вредных выбросов. Другой вопрос, что есть и другие точки зрения, которые не то чтобы отрицают влияние антропогенного фактора, но не считают его значимым, так как человечество не обладает сравнимыми с естественными прироными факторами энергиями, которые могли бы внести существенный вклад в климатические колебания. Изменение светимости солнца или прецессия оси вращения Земли могут изменить климат гораздо более сильно, чем любые выбросы.

Тем не менее, у точки зрения Гейтса (и аналогичных с ней) есть, конечно, рациональное зерно. Переход на новые технологические уровни и решения вполне может сократить потребление "традиционных" ресурсов и тем самым снизить антропогенный фактор и снизить давление на экологические системы. Другой вопрос, что при реализации подобных принципов требуется создать систему координат – что является высшей ценностью. В рамках идеологии, которую продвигают Гейтс и всевозможные "экоактивисты" природа имеет высшую ценность, человек в их системе ценностей вторичен. Отсюда буквально один шаг до обычного людоедства, когда население Земли превращается в вредный и даже опасный фактор, влияние которого необходимо снизить. Поэтому вполне допустимы программы, целью которых становится "снижение демографического давления", а проще говоря – ликвидация избыточной людской "массы".

В этом смысле идеи Гейтса опасны, а его угрозы стоит воспринимать вполне серьезно, так как подобной точки зрения придерживаются не так уж и мало людей и структур, обладающих значительными возможностями и ресурсами. Продвигаемые ими ценности облекаются в разнообразные идеологические лозунги, на основе которых создаются вполне агрессивные структуры и группировки вроде Гринписа или той же Греты Тунберг с ее сторонниками.

Вопрос остается открытым. Угрозы климатических трансформаций вполне реальны и возможны. И, конечно, они представляют опасность – причем как потепление, так и похолодание. Однако логичнее всего воспринимать сам факт климатических колебаний как данность, и создавать системы, гибко реагирующие на эти колебания, чем тратить ресурсы на борьбу с ними, причем скорее всего, безрезультатно.