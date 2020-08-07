 

Трамп запретил американским компаниям вести дела с компанией-владельцем TikTok

07.08.2020, 12:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп издал указ, запрещающий любые транзакции между американскими компаниями и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok. Запрет начнет действовать через 45 дней.

По сути, этот приказ вынуждает ByteDance отказаться от популярного видеоприложения TikTok или лишиться возможности работать в США.

Ранее президент постановил, что Microsoft или другие американские компании, желающие приобрести TikTok, должны сделать это не позднее 15 сентября, а затем запретил приложение в США.

В указе говорится, что «распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и компаниями Китайской Народной Республики и принадлежащих им, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Трамп, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, постановил, что любая транзакция с ByteDance будет запрещена с 20 сентября.

Любая компания, нарушившая указ, может столкнуться с санкциями.

Другой приказ фактически запрещает мессенджер WeChat в США через 45 дней.

Трамп сказал, что WeChat «автоматически собирает огромные массивы информации от своих пользователей. Этот сбор данных угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев».



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