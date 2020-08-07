Скандалы: Невелика «Победа»

07.08.2020, 12:10, Разное

Как 100 пилотов российской авиакомпании отправили в неоплачиваемый отпуск

Пилоты, работающие в авиакомпании «Победа», жалуются, что их вынудили уйти в неоплачиваемые отпуска до конца года. Уволиться из компании им сложно: нужно будет выплатить около 1,5 млн рублей отступных. Один из пилотов уже начал подрабатывать курьером. Российская бюджетная авиакомпания «Победа», дочернее предприятие «Аэрофлота», в конце мая возобновила полеты, которые была вынуждена прервать на два месяца из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Лоукостер теперь планирует увеличивать свой флот и расширять расписание.

Но пилоты-стажеры, работающие в «Победе», рассказали Би-би-си, что компания якобы отправила их в неоплачиваемые отпуска до начала 2021 года. Тем, кто отказывается уходить в такие отпуска добровольно, грозят расторжением контракта, утверждают пилоты.

Для пилотов, пришедших в компанию менее пяти лет назад, это означает не только потерю работы, но и выплату «Победе» отступных — они должны будут вернуть деньги, которые компания потратила на переучивание летчиков. Стоимость обучения пилота составляет около полутора миллионов рублей.

О ситуации с неоплачиваемыми отпусками рассказали Би-би-си два пилота авиакомпании и подтвердили еще три источника в российской авиаотрасли, которые не уполномочены официально давать комментарии СМИ.

По оценкам пилотов «Победы», с которыми поговорила Би-би-си, в продолжительных неоплачиваемых отпусках оказалось около 100 вторых и младших пилотов авиакомпании. Это примерно треть всех пилотов «Победы».

Представитель «Победы» написал Би-би-си, что перевозчик, «как и многие другие авиакомпании», предлагал сотрудникам взять очередные отпуска в период вынужденного простоя, и некоторые сотрудники воспользовались предложением.

«Сегодня «налет» в «Победе» быстро восстанавливается и уже близок к докризисному уровню, кадрового профицита у компании нет», — заявил представитель компании.

Учился на летчика, работает курьером

Андрей (имя изменено по просьбе героя, поскольку он опасается еще больших проблем на работе) в 2019 году окончил летное училище и пошел на работу в «Победу», где стал вторым пилотом-стажером.

Зимой 2020 года Андрей получил допуск к полетам, но сесть за штурвал не успел, так как из-за пандемии компания прекратила полеты, а пилотов, по его словам, попросила «пойти навстречу» и взять неоплачиваемые отпуска до июля. «Победа» приостановила все полеты на период с 1 апреля по 31 мая.

«Деваться некуда — пошли», — рассказал он Би-би-си. Тем не менее в июле на работу Андрей не вышел.

«Перед окончанием отпуска начался обзвон — причем не только вторых пилотов-стажеров, но и тех, кто уже летал, но не успел налетать много», — вспоминает Андрей.

По его словам, компания обзвонила около 100 человек, якобы предлагая им добровольно уйти в отпуск до 11 января 2021 года. Как утверждает Андрей, другой вариант, который предлагала компания — уволиться, при этом заплатив отступные за переобучение.

«По контракту нельзя уйти из компании раньше, чем через пять лет работы, не заплатив за переучивание», — объясняет Андрей.

В доказательство Андрей предоставил Би-би-си запись телефонного разговора с руководством компании. На записи, которая, как он считает, должна подтвердить его слова, слышен разговор пилота с мужчиной, который не представляется по имени — Андрей утверждает, что это сотрудник компании.

«Мне надо подать списки, кто написал, кто не написал [заявление]. Кто не напишет — придется сокращать, с долгом, конечно», — объясняет мужчина на записи. Он утверждает, что при увольнении пилоту дается 15 дней на выплату отступных.

Андрей опасается, что компания может попытаться уволить его за профнепригодность: «Меня могут вызвать в офис, когда кончится отпуск, вызвать на экзамен и попытаться уволить по итогам его».

Пилот отметил, что его бы устроил вариант уйти из компании, но без долга за обучение.

«Победа» же, по его словам, отказалась идти на какие-либо уступки. В компании лишь сказали, что пилоты, находящиеся в неоплачиваемых отпусках, в это время могут «работать где угодно», но трудовую книжку Андрею не удалось получить.

«У нас возможна работа по совместительству, согласно Трудовому кодексу, я просил хоть письмо какое-то от компании, что я могу работать по совместительству в другой организации», — рассказал Андрей. Но и такое письмо он не смог получить.

В итоге он устроился курьером. «Работаю почти каждый день. Условия труда, конечно, не сопоставимые с работой пилота, вставать надо очень рано, а работать до самого вечера, а иногда и до ночи», — рассказывает Андрей.

Еще один второй пилот «Победы» подтвердил Би-би-си, что из 290-300 вторых пилотов в компании «добровольно-принудительно» отправились в неоплачиваемые отпуска до конца года около ста человек.

Олег (имя пилота изменено, поскольку он опасается потерять работу в «Победе») рассказал, что в отпусках без зарплаты якобы оказались не только вторые пилоты-стажеры, но и вторые пилоты — те, у кого был маленький налет, и те, за кем замечали нарушения и ошибки в работе.

Причем, по его словам, вторым пилотам-стажерам, которые не захотели писать заявления на отпуск, якобы перестали ставить в план полеты с инструкторами, лишив таким образом работы.

У оставшихся в «Победе» пилотов стало значительно больше работы после того, как компания возобновила полеты. «Я следующий месяц из самолета почти не вылезаю», — признается Олег.

Те же, кому не повезло, либо работают курьерами, либо уезжают из Москвы в родные города, рассказывает он.

В редких случаях некоторым летчикам удается устроиться по специальности. По словам Олега, он знает о двух бывших пилотах «Победы», которые ушли в «Азимут».

Впрочем, им пришлось переучиваться на другой типа самолета — флот «Победы» состоит из Boeing 737-800, а у «Азимута» только «Суперджеты» SSJ-100. Однако, по словам Олега, неустойку они не платили, так как отработали в компании больше пяти лет.

Представитель «Победы» в ответ на запрос Би-би-си написал, что «информация об ограничении выдачи трудовых книжек и других якобы имевших место нарушениях трудового законодательства не соответствует действительности».

Русская служба Би-би-си направила запрос «Аэрофлоту», материнской компании «Победы», но на момент публикации материала ответа не получила.

Почему именно «Победа»?

Авиаперевозки стали одной из первых отраслей российской экономики, пострадавших от пандемии коронавируса и карантинных мер. Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Авиакомпании сократили и перевозки внутри страны.

Правительство и президент Владимир Путин обещали отрасли достаточно серьезную поддержку, но помощь выделяется с ограничениями — например, ее получают перевозчики, в авиапарке которых есть российские самолеты.

Всего правительство выделило 23,4 млрд рублей на помощь авиакомпаниям, пострадавшим от падения трафика из-за пандемии.

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях», — писала газета «Ведомости».

3 августа Росавиация предложила продлить период выдачи авиакомпаниям субсидий до сентября. Регулятор предлагает распределить оставшиеся деньги из расчета 840 рублей на каждого «потерянного» в этом году пассажира. Сейчас деньги выделяются из расчета 365 рублей на пассажира.

Проблемы на фоне вызванного пандемией кризиса возникли не только у «Победы». Но Би-би-си не удалось найти другие авиакомпании, в которых пилотам приходилось бы уходить в неоплачиваемые отпуска на столь долгие сроки.

В первую очередь с избытком кадров в период кризиса столкнулись компании, которые росли быстро и для этого набирали избыточно много персонала — как, например, «Победа», рассказывает Би-би-си собеседник в руководстве одной из крупных российских авиакомпаний.

Авиакомпания, как и любой крупный бизнес, — это сложный комплекс социальных обязательств, продолжает собеседник Би-би-си. «В случае с авиакомпанией наивысшим приоритетом обладают обязательства перед пассажирами, — рассуждает он. — Если что-то угрожает возможности выполнять обязательства перед пассажирами, могут нарушаться обязательства перед другими контрагентами, в том числе и перед сотрудниками».

При этом у «Аэрофлота» и «Победы» достаточно амбициозные планы развития. 14 июля генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину стратегию группы до 2028 года.

По предыдущей стратегии к 2023 году группа «Аэрофлот» планировала довести свой годовой пассажиропоток до 100 млн человек (в 2019 году перевезено 60,7 млн). По новому плану к 2028 году показатель вырастет до 130 млн человек. «Победа» должна перевозить больше «Аэрофлота» — 55-65 млн пассажиров в год.

При этом «Победа» расширяет свой флот. ТАСС около недели назад сообщал, что авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») передала «Победе» четыре Boeing 737-800 из 13 таких самолетов, имеющихся у нее. А «Ведомости» со ссылкой на двоих сотрудников «Аэрофлота» писали, что компания отдаст «Победе» все 50 собственных самолетов Boeing 737-800.

Как другие авиакомпании справляются с кризисом?

В России и в мире в целом авиакомпании в последние месяцы массово сокращают персонал. В связи с сокращением объема авиаперевозок во время пандемии Covid-19 многие сотрудники стали не нужны.

Авиакомпания S7 сократила часть пилотов, а также закрыла подразделения в Омске, Челябинске и Перми. «К сожалению, в ситуации с существенным сокращением полетной программы S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать частичное сокращение персонала», — сообщила Би-би-си PR-директор S7 Group Ирина Колесникова.

Одним из попавших под сокращение в S7 оказался выпускник Ульяновского института гражданской авиации 2019 года Андрей Кольцов, закончивший переучивание на Airbus A-320/321 в апреле этого года. Всего компания сократила, по его словам, около 20 пилотов-стажеров.

«В итоге они отдали нам все документы о переучивании и они с нас ничего не требуют, — рассказал Би-би-си Кольцов. — Они расторгли с нами договор, поскольку по нему они должны были уже брать нас на работу».

Бывший сотрудник S7 отмечает, что эта компания не стала требовать от пилотов-стажеров, попавших под сокращения, вернуть деньги за переучивание. По его словам, с полученными документами он может устроиться в другую компанию — правда, сейчас никто в России новых пилотов не набирает.

«Из двух наших групп [учеников] — 20 человек — никто никуда не устроился. Я дома в Черкесске, просто жду. Надежда, что границы откроются, и ситуация изменится», — рассказывает Кольцов.

В S7 Би-би-си рассказали, что продолжают развивать региональные хабы в Новосибирске, Иркутске и Владивостоке, а это предполагает усиление летных подразделений в этих городах. Туда компания готова переводить сотрудников, согласных на переезд.

«Пилоты и бортпроводники, попавшие под сокращение, в случае восстановления объемов и расширения полетной программы будут приглашены на работу в компанию в первую очередь — они внесены в приоритетную базу кандидатов», — заверили Би-би-си в S7.

Представители еще нескольких российских авиакомпаний утверждают, что не проводят масштабных программ по сокращению персонала.

«Мы не рассматриваем возможность сокращать количество пилотов, — сказала Би-би-си пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. — Мы дорожим каждым. За период пандемии ни один пилот не покинул компанию».

По словам Павла Пермякова, президента «Utair — пассажирские авиалинии», в компании не отправляют пилотов в неоплачиваемый отпуск и «не заставляют увольняться».

«Если человек добровольно хочет покинуть нашу компанию, то нужно вернуть деньги за переучивание, это индустриальная практика, так во всех компаниях», — уточняет он. По его словам, из компании за время пандемии уволилось не больше 1-2% летного состава, «считай, что никто не уходил».

Крупные мировые авиакомпании уже заявили о больших программах сокращений. Британская бюджетная EasyJet в конце июня планировала сократить около 727 пилотов, предупреждала Ассоциация пилотов британских авиакомпаний. В конце мая EasyJet заявляла о планах сократить 30% своего персонала — это 4,5 тысячи человек.

В конце апреля British Airways сообщала о возможных планах по сокращению 12 тысяч своих сотрудников. В компании ожидали, что спрос на авиаперевозки будет восстанавливаться еще несколько лет.

Лоукостер Ryanair собирался из-за кризиса сократить около 3 тысяч человек. Air France также заявляла о подобных планах в отношении более 7,5 тыс. своих сотрудников, а немецкая Lufthansa — 26 тыс.

Мария Киселева, Ольга Шамина