Кэти Перри рассказала про отношения с Орландо Блумом: “Мы прошли через ад”

07.08.2020, 12:08, Разное

Совсем скоро звезда “Властелина колец” и “Пиратов Карибского моря” Орландо Блум во второй раз станет отцом, а его возлюбленная, певица Кэти Перри, – впервые матерью: в ближайшее время на свет должна появиться их дочь. Эти волнительные обстоятельства не мешают 35-летней певице давать интервью: так, в беседе с журналистами People она рассказала о том, что в их отношениях с 43-летним Орландо до сих пор не все гладко, но самые сложные этапы они уже прошли. А именно – расставание, которое случилось в 2017 году.

Кэти Перри и Орландо БлумВ тот момент каждому из нас нужно было понять, по отдельности ли мы отправляемся в путешествие под названием жизнь либо делаем это вместе. Сейчас мы две половинки единого целого, дополняем друг друга,

– рассказала Кэти, которая в конце августа готовит к выпуску свой шестой альбом Smile – в его песнях также немало личного:

Моя музыка расскажет, через что нам пришлось пройти. Проблемы в отношениях есть и сейчас, и это абсолютно нормально, ведь все пары с этим сталкиваются. Мы встречаем трудности с улыбкой, потому что через ад мы уже прошли.

Кэти Перри и Орландо Блум

О том, что между Блумом и Перри все серьезно, стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться этой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить.