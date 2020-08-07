Когда мама не разрешила вечеринку: дочь Елизаветы II выбрала необычный сценарий для празднования 70-летия

07.08.2020, 12:08, Разное

На следующей неделе единственной дочери королевы Великобритании Елизаветы II – принцессе Анне – исполнится 70 лет. Хороший возраст, чтобы отметить его масштабной вечеринкой в Букингемском дворце, которую устроила бы сама Ее Величество. Однако пандемия коронавируса в этом году нарушила много планов британской королевской семьи: например, принцесса Беатрис отказалась от пышной свадьбы, сыграв ее тайно в Виндзоре, а принцесса Анна останется без светского приема в свою честь. Об этом сообщает источник американского Vanity Fair.

Изначально были планы отметить день рождения Принцессы вечеринкой во дворце, но позже было принято решение ее отменить. Это потребовало некоторых размышлений, но Анна не любит лишней суеты, поэтому было решено просто собраться с семьей и друзьями как-нибудь в другой раз. Пока эти планы поставлены на паузу, – говорит инсайдер.

Анна действительно не из тех, кто будет грустить по каждому поводу. Она уже взяла ситуацию в свои руки и придумала новый сценарий празднования своего 70-летия. В понедельник, перед отъездом Елизаветы II и принца Филиппа в Балморал, принцесса устроила для родителей праздничный ланч во Фрогмор-хаусе, Виндзор. А на следующей неделе, непосредственно в свой день рождения, Анна вместе с мужем сэром Тимоти Лоуренсом отправится в морское путешествие вдоль западного побережья Шотландии.

В документальном фильме телеканала ITV – Anne: The Princess Royal at 70, посвященном жизни принцессы, ее муж рассказал, что парусный спорт – их любимое времяпрепровождение на каникулах.

Наш идеальный отпуск – если, конечно, он у нас появляется, – проходит на парусной лодке вдоль берегов Шотландии. Нам нравится проводить несколько дней мокрыми и замерзшими, – пошутил сэр Тимоти в интервью. – Обычно я управляю нашей 13-метровой яхтой – знаю, как добраться из пункта А в пункт Б. Но Анна лучше владеет лодкой, лучше умеет ставить паруса.

Принцесса Анна на парусной яхте

Напомним, единственная дочь Елизаветы II, принцесса Анна, занимает 13-е место в очереди престолонаследия. Мы публиковали факты из жизни ее матери и отца, принца Филиппа, брата, принца Чарльза, дочери Зары Филлипс, племянников – принцев Уильяма и Гарри – и даже их жен – Кейт Миддлтон и Меган Маркл, и в какой-то момент обратили внимание, что саму принцессу Анну вниманием обошли. И довольно несправедливо, потому что ее биография – не менее интересна и богата на захватывающие дух события. Чего только стоит неудавшееся похищение Анны с целью выкупа! Профессиональная наездница, участница Олимпийских игр, самый трудолюбивый представитель монаршей семьи, мать двоих детей – предлагаем познакомиться с ней поближе.