Свидетельница рассказала о последних минутах жизни погибшего в ДТП с Ефремовым

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07.08.2020, 12:08, Новости дня

Погибший в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергей Захаров после аварии был еще в сознании и пытался говорить, рассказала свидетельница Екатерина Захарова.

Захарова рассказала, что работает «в бутике, который расположен неподалеку от места аварии». Она подбежала к месту ДТП, «хотела помочь чем- то». Захаров после столкновения «был в шоке, он пытался даже говорить, но у него получалась невнятно», передает ТАСС.

«Я очень испугалась, не видела ранее умирающего человека», – добавила она.

По словам женщины, после этого к машине Ефремова подбежал охранник магазина и перекусил плоскогубцами торчащие провода из машины Захарова.

«Был разлив топлива, и если бы этого не сделали, то мог произойти пожар», – добавила она.

Ранее свидетель Роман Шрамко рассказал, что Ефремов стал делать сразу после ДТП. До этого гособвинитель зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле артиста нашли гашиш и гашишное масло.

Сам Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, так как «ничего не помнит».



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