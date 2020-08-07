Мнение: Опасный груз
07.08.2020, 12:05, Разное
Те самые мешки с нитратом аммония, которые послужили основой для взрыва, уничтожившей порт Бейрута.
Каждый такой мешок весил тонну. Производитель – "Рустави Азот".
Высказываются подозрения, что мешков было меньше, чем было изначально – возможно что-то было украдено, что-то было продано по-тихому.
Пока что по результатам расследования арестовано 16 портовых чиновников, вместе с начальником порта, который оправдывается тем, что вывозить мешки с территории порта было запрещено решением суда.
Источник: Colonel Cassad
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