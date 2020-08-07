Мнение: Опасный груз

07.08.2020, 12:05, Разное

Те самые мешки с нитратом аммония, которые послужили основой для взрыва, уничтожившей порт Бейрута.

Каждый такой мешок весил тонну. Производитель – "Рустави Азот".

Высказываются подозрения, что мешков было меньше, чем было изначально – возможно что-то было украдено, что-то было продано по-тихому.

Пока что по результатам расследования арестовано 16 портовых чиновников, вместе с начальником порта, который оправдывается тем, что вывозить мешки с территории порта было запрещено решением суда.