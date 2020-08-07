ВВС США впервые возглавил афроамериканец

07.08.2020, 11:54, Новости дня

ВАШИНГТОН – Генерал Чарльз Браун-младший занял пост начальника штаба ВВС, став первым в истории США чернокожим начальником рода войск.

«Это исторический день для нашей страны, и я воспринимаю этот момент со всей серьезностью», – сказал Браун на церемонии передачи командования на базе Эндрюс под Вашингтоном.

Браун поблагодарил летчиков-афроамериканцев, служивших до него, за то, что они вдохновляли его и других военнослужащих, в том числе так называемых «пилотов Таскиги» – первых чернокожих военных летчиков, которые сражались во время Второй мировой войны.

«Именно из-за тех испытаний и невзгод, что пережили они, преодолевая барьеры, я могу обратиться к вам сегодня в качестве начальника штаба ВВС», – сказал он.

Браун сменил на посту генерала Дэвида Голдфейна, который уходит на пенсию после 37 лет службы.

Голдфейн назвал Брауна «настоящий воином», «лидером» и своим другом.

Министр ВВС Барбара Барретт в четверг заявила, что «нет лучшего офицера, который мог бы взять в свои руки командование штабом ВВС», чем генерал Браун.

Она добавила, что его послужной список «не имеет аналогов на Ближнем Востоке, в Европе и Тихоокеанском регионе».

Браун служил командующим Тихоокеанскими военно-воздушными силами, которые несут ответственность за деятельность ВВС в Тихоокеанском регионе, площадь которого охватывает половину земного шара.

С июля 2016 года по июль 2018 года он занимал должность заместителя командующего Центрального командования США, которое курирует военную деятельность США на Ближнем Востоке. До этого он возглавлял Центральное командование ВВС США.

Президент Трамп провел церемонию приведения к присяге в Овальном кабинете ранее на этой неделе.

В июне Сенат единогласно утвердил кандидатуру генерала Брауна.

Назначение Брауна произошло на фоне обострения политической дискуссии о вопросах расы и протестов против расовой несправедливости.

«Я думаю, что мое назначение может дать некоторую надежду, но также сопряжено с тяжким бременем. Я не могу исправить столетия расизма в нашей стране или десятилетия дискриминации, которой подвергались члены ВВС», – отметил Браун в видео для ВВС в июне.

На счету Брауна – более 35 лет службы, почти 3 000 налетанных часов и 130 часов боевого налета на истребителе F-16. Он был принят на службу в 1984 году как выдающийся выпускник Корпуса подготовки офицеров запаса Техасского технологического университета.