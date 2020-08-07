 

Ученые: Ожирение может привести к шизофрении и болезни Альцгеймера

07.08.2020, 11:53, Разное

Ученые из Университета Джона Хопкинса и клиники психического здоровья Амена сообщают, что болезнь Альцгеймера, шизофрения и суицид грозят людям с ожирением. Итоги опытов опубликовали в издании Journal of Alzheimers Disease.
Специалистами были обследованы 17 тысяч людей разного возраста. Дэниел Амен, автор исследования, напоминает, что лишний вес приводит к депрессивному состоянию и может провоцировать шизофрению. У людей с подобным заболеванием нарушается кровоток в мозге, затрудняется его работа, проявляются проблемы с психикой.

Специалист напоминает, что предотвратить ожирение помогает здоровый образ жизни. Необходимо следить за питанием, вести активный образ жизни, чтобы избавиться от лишних килограммов.



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