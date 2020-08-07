Татьяна Артемьева: «Алла Пугачева приворожила моего экс-супруга Владимира Кузьмина»

07.08.2020, 11:53, Разное

Поэтесса Татьяна Артемьева убеждена, что Алла Пугачева приворожила ее экс-супруга Владимира Кузьмина, используя магию. Музыкант ради Примадонны оставил жену и троих детей, с головой окунувшись в новые отношения.

По словам Татьяны Артемьевой, о привороте пояснила сама Алла Пугачева, когда праздновала собственное день рождение. Это признание шокировало всех присутствующих гостей. Кроме этого, Примадонна заявила, что «продала дьяволу душу за молодость». Однако, как отметила поэтесса, на Владимира Кузьмина приворот действовал не очень недолго. Вскоре музыкант принял решение о расставании со знаменитой артисткой. Для Аллы Пугачевой это событие стало трагедией, ведь рядом в бывшим мужем Татьяны Артемьевой «она ощущала себя невероятно счастливой женщиной».

Поэтесса также рассказала, что кроме разбитой семьи, приворот Примадонны принес ей еще одно огромное горе. У женщины при трагических обстоятельствах погибли двое детей. Поэтому, во всех своих бедах она до сих пор винит знаменитую артистку.

Представители российского шоу-бизнеса, которые тесно общаются с супругой Максима Галкина, уверяют, что у нее есть сверхъестественные способности. Например, певица может в короткие сроки избавить человека от головной боли. Об этом неоднократно можно было услышать от ее дочери Кристины Орбакайте и близкого друга Александра Буйнова. Сама Алла Борисовна говорит о том, что она является травницей. Заявление бывшей супруги Владимира Кузьмина она никак не комментирует.