Обратная сторона «голливудской улыбки»: безопасно ли отбеливание зубов?

07.08.2020, 11:50, Разное



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Естественный цвет зубов во многом зависит от дентина — твердой ткани зуба, а также цвета, прозрачности, толщины и степени минерализации эмали. Со временем эмаль может потемнеть под влиянием различных факторов — частого употребления кофе и чая, курения, из-за некоторых лекарственных препаратов или метаболических и возрастных процессов.

Придать зубам сияющую белизну можно как в кабинете стоматолога, так и с помощью безрецептурных средств, в том числе зубных паст и полосок. О преимуществах каждого способа вы можете узнать от специалиста и из рекламных буклетов, поэтому давайте изучим минусы, чтобы оценить риски и принять взвешенное решение.

Профессиональное отбеливание

Это наиболее эффективный, а потому популярный неинвазивный способ улучшения эстетики зубов. Косметическая процедура отбеливания производится в кабинете стоматолога. Как правило, врач использует растворы перекиси водорода или карбамида в большой концентрации (до 44%). Это достаточно щадящий вариант отбеливания зубов, но есть важный нюанс — специалист должен обладать большим опытом и строго следовать всем инструкциям. В случае нарушения протокола вместе с белоснежной улыбкой вы получите повышенную чувствительность зубов, раздражение десен и размягчение эмали. Некорректное использование перекиси водорода и карбамида также может привести к тому, что вы увидите совсем не тот цвет зубов, который ожидали. Профессиональное отбеливание — довольно дорогостоящая процедура, но лучше не экономить и обратиться к проверенному специалисту.

Отбеливающие полоски

Это более бюджетный способ отбеливания, впрочем, и более продолжительный. Отбеливающие полоски также содержат перекись водорода, хотя и в меньшей концентрации, чем профессиональные средства. Пользоваться ими достаточно просто: необходимо перед зеркалом нанести полоску с нанесенным гелем на переднюю поверхность зубов и оставить их на 30 минут или на час.

До недавних пор этот вид отбеливания считался достаточно безопасным, однако в прошлом году специалисты Американского общества биохимии и молекулярной биологии представили результаты масштабного исследования, которое показало, что полоски могут повредить дентин, и это приводит к повышенной чувствительности зубов. Специалисты рекомендуют проконсультироваться со своим лечащим врачом о безопасности использовании отбеливающих полосок с учетом особенностей ваших зубов.

Отбеливающие зубные пасты

Это самый доступный и безопасный способ отбеливания зубов, но и его эффективность гораздо ниже. Надо понимать, что даже самая дорогостоящая зубная паста с отбеливающим эффектов даже после долгосрочного применения не одарит вас белоснежной улыбкой, как у звезд Голливуда. Но если вы много курите, ежедневно пьете кофе и черный чай, возможно, вы увидите моментальный эффект, который вас вполне устроит.

Однако стоит иметь в виду, что чаще всего отбеливающие зубные пасты имеют очень высокий индекс абразивности (RDA). Это значит, что они содержат множество мелких гранул, которые буквально «драят» поверхность эмали, как абразивные губки для мытья посуды. Регулярное использование такой пасты может привести к повышенной чувствительности зубов, эрозии или клиновидным дефектам эмали. Стоит подумать, что для вас важнее – здоровые зубы или ослепительно белые.