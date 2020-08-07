Минюст США подал иски против Коломойского

07.08.2020, 11:48, Новости дня

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды в связи с приобретением украинским предпринимателями Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас).

Обоих бизнесменов подозревают в том, что они приобрели недвижимость в США на средства, выведенные из украинского «Приватбанка» в то время, когда им владел Коломойский, передает Deutsche Welle.

Как утверждается в исках, с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него несколько миллиардов долларов, используя ряд офшорных компаний, в том числе связанных с филиалом банка на Кипре. Выведенные средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер, работая из Майами, отмывали их через сеть созданных ими подставных компаний, названия которых строились вокруг слова Optima.

После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране, часть из них была потрачена на покупку высотного офисного здания, известного как TLC Plaza, в Луисвилле и офисного центра в Далласе, ранее называвшегося CompuCom Headquarters. Их общая стоимость составляет около 70 млн долларов.

Расследованием этих обвинений в США занимаются ФБР, Таможенная служба и прокуратура.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций «Приватбанка». В апреле 2019 года суд в Киеве, рассмотрев иск Коломойского, признал незаконной национализацию «Приватбанка». Нацбанк Украины обжаловал это решение. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации «Приватбанка» государством до окончательных выводов Верховного суда.

В мае Верховная рада Украины отказалась отменить закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Принятие закона делает невозможным возвращение прежним владельцам национализированных банков, в том числе и государственного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Законопроект являлся условием предоставления кредита от МВФ. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» Коломойскому.