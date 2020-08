Мнение: Великие выставки в высоком разрешении. Список фильмов

07.08.2020, 10:42, Разное

Музейные проекты-блокбастеры собрать дорого и сложно, а сохранить в залах музеев на долго – невозможно. Чтобы запечатлеть мгновение и позволить как можно большему количеству людей увидеть знаменитые выставки, возник жанр документальных фильмов, им посвященных. Включай на большой экран – и ты как будто в музее, совершаешь прогулку. А поскольку это не это не виртуальные туры, а настоящее кино, снятое профессиональными операторами, да с отличной музыкой, эстетически они воздействуют гораздо сильнее.

Leonardo: The Works (2019)

В прошлом году отмечалось 500-летие со дня смерти Леонардо да Винчи. В октябре в Лувре открылась грандиозная выставка, куда смогли собрать очень многое из его работ – но не все. Документальный фильм режиссера Фила Грабски, также приуроченный к юбилейной дате, показывает все, что можно было увидеть в залах Лувра, а также то, что туда не довезли по соображениям сохранности. Каждая работа Леонардо была снята в супервысоком качестве Ultra HD – это и «Мадонна в скалах», «Дама с горностаем», конечно же – «Мона Лиза», и многие другие произведения, включая рисунки. В фильме есть и закадровый текст, полный интересных подробностей.

Exhibition on Screen: Munch 150 (2013)

Другой фильм, сделанный к круглой дате – документация выставки, посвященной 150-летию великого экспрессиониста Эдварда Мунка. Выставка под названием «Мунк 150» прошла в норвежском Национальном музее и Музее Мунка в Осло, на ней было собрано 220 картин – наибольшее количество ключевых работ Мунка за один раз. Документальный фильм, снятый режиссером Беном Хардингом, запечатлел каждый из экспонатов – в подробностях, с наездами и панорамными съемками. Кроме того, в нем показаны и моменты «за кулисами» – как производился монтаж выставки, и немного рассказывается о биографии художника и особенностях его творчества.

Rembrandt: From the National Gallery, London and Rijksmuseum, Amsterdam (2014)

Эта лента, посвященная Рембрандту, как фильм про Мунка – часть продюсерского проекта «Exhibition on Screen», в котором на сей день насчитывается уже более 25 документальных прогулок. Здесь запечатлена выставка-блокбастер «Рембрандт: Поздние работы», прошедшая в лондонской Национальной галерее и организованная с помощью амстердамского Рийксмьюзиума. Полуторачасовой фильм режиссера Кэта Монсоора сплетает крупные планы величайших шедевров Рембрандта с историей подготовки выставки и фактами из биографии художника. Диктором в фильме выступил известный британский актер Роберт Линдсей.

The Curious World of Hieronymus Bosch (2016)

Назовем еще один фильм из того же цикла «Exhibition on Screen» (а без них не обойтись – уж больно профессионально там работает команда, видимо, захватив монополию на документацию всех главных выставочных блокбастеров Европы). Лента, снятая режиссером Дэвидом Бикерстаффом, запечатлела грандиозную выставку «Иероним Босх – видения гения», которая прошла в музее Северного Брабанта в городе Хертогенбос (он же – Босх, родина художника, давшая ему фамилию). На выставке удалось собрать многие достоверные работы живописца, доступные для перевозки – 17 картин, а также 19 рисунков. Сам же фильм, в отличие от выставки, получил название «Странный мир Иеронима Босха», и он его оправдывает. Чудовища и пузыри Босха при наезде камеры завораживают и даже вызывают дурноту (осторожно! Не смотреть с детьми!)

Hieronymus Bosch, Touched by the Devil (2015)

Если хочется какого-то более авторского режиссерского почерка, то можете попробовать фильм, основанный на той же выставки, но только снятый не крупным интернациональным концерном, а нидерландским режиссером Питером ван Хейстее (Pieter van Huystee). Его сквозным сюжетом стал рассказ о том, как легендарный триптих Босха «Воз сена» отправился в путешествие на эту выставку, покинув стены музея Прадо – и оказался в родном городе мастера впервые за 500 лет. Фильм получился, конечно, красочным. А Нидерланды даже пытались выдвинуть его на Оскар как лучший иностранный фильм в том году (не получилось).

Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro – кинопутешествие по великому музею (2020)

Совсем новый фильм, демонстрирующий поиски других выразительных средств и методов подачи – ролик, спонсированный компанией Apple (режиссер Аксинья Гог). Ну, как сказать «ролик». Можно ли использовать это слово для съемок длиной в пять часов! Задачей бренда было продемонстрировать, что на их модель айфона можно снимать бесперебойно такое большое количество времени. Режиссеру было интересно сделать это без единой монтажной склейке. Ну а нам достался документальный фильм (бесплатно выложенный на YouTube, кстати), который можно открыть на большом экране и бездумно медитировать под красивую музыку. Закадровых умных текстов в фильме нет – и иногда это тоже достоинство, если хочется просто наслаждаться красотой.

Christian Dior, Designer of Dreams' at the Musée des Arts Décoratifs (2020)

Чем хороши фильмы, снимаемые брендами, так это тем, что, в отличие от большинства широкоэкранных лент о выставках, их не надо специально разыскивать, скачивать за плату. Они просто выкладывают их на свой канал на YouTube. Еще один фильм из этого разряда, кроме ролика Apple про Эрмитаж – документация ретроспективы «Кристиан Диор: Дизайнер мечты». Сама выставка открылась три года назад в Парижском музее декоративного искусства, к 70-летию марки, прошлым летом ее перевезли в лондонский Музей Виктории и Альберта. И вот, наконец, выложили на ее основе фильм (режиссер Бенджамин Ву). Семь десятилетий истории высокой моды рассказывают с помощью экспонатов, сотворенных Диором и в сопровождении увлекательного диалога двух кураторов выставки.

Gerhard Richter Painting (2011)

Автор сценария и режиссер Коринна Белц посвятила эту ленту знаменитому немецкому современному художнику Герхарду Рихтеру. Фильм создавался незадолго до выставки Рихтера в Музее Метрополитен «Gerhard Richter: Painting After All» и был представлен на ней. Главная ценность фильма – сцены, снятые в мастерской художника, запечатлевшие, как он сам пишет картины (моменты, конечно, немыслимые для документалок о Леонардо и Вермеере). В кадре много реальных людей, включая самого Рихтера. И хотя полноценной «экранизацией выставки» этот фильм, конечно, назвать нельзя, но как-то не хочется его вычеркивать из нашего списка. Тем более, что в 2012 году он получил награду как лучший фильм на важном национальном кинофестивале «Deutscher Filmpreis».

David Bowie Is (2014)

Выставка под названием «Дэвид Боуи – это» открылась в 2013 году в Музее Виктории и Альберта. Она была посвящена творческому пути великого рок-музыканта – и тому, как он творил современную культуру. Потом она отправилась в гастрольное турне, которое длилось до 2018 года (за это время сам Боуи успел скончаться). За эти годы проект посетил 12 музеев в нескольких странах и привлек 12 миллионов посетителей. В 2014 году, когда еще не было понятно, что этот проект будет долгоиграющим, был сделан документальный фильм. Он представляет собой экскурсию по выставке, которую ведут ее кураторы, интервьюируя по пути различных деятелей английской культуры. Режиссер – Хэмиш Гамильтон, лауреат BAFTA, снимавший церемонии награждения премии Оскар и Церемонию открытия Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году А в 2018 году к этой же выставке выпустили приложение дополненной реальности – и вот это действительно глючно (как и любил Боуи).

Treasures from the Wreck of the Unbelievable (2017)

В 2017 году один из главных монстров современного искусства показал в Венеции огромнейшую выставку «Сокровища затонувшего корабля „Невероятный“». В экспозиции было около 200 произведений мирового и поп-искусства, будто бы поднятых со дна моря. Гигантские статуи из бронзы, мрамора, малахита, горного хрусталя, серебра, золота и многого другого, изображающие всех культурных «идолов», от Нефертити до Микки-Мауса, были покрыты кораллами и ракушками, как будто на самом деле долгие годы провели на дне морском. Работа выставки в двух прекрасных венецианских палаццо сопровождалась показом этого самого документального фильма. Верней, поддельного документального фильма – о том, как эти «сокровища» доставались водолазами и учеными со дна морского. Все это выглядит очень красиво. После того, как выставка закончилась, фильм был выпущен на Netflix. Люди, знающие, кто такой Дэмиен Херст, насладились концептом – а вот от обычных зрителей поступило очень много негативных отзывов, когда они поняли, что аквалангисты и их археологические работы на экране – розыгрыш.

(c) Софья Багдасарова, 2020, для Royal Flight