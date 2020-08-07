Мнение: Имеют ли право американцы подкупать россиян?

07.08.2020, 11:41, Разное

Сложная моральная задачка. Американцы только что разослали россиянам через спам-сервисы кучу смс с предложением продать секретные данные о российском вмешательстве в выборы в США. Идея в том, чтобы кто-нибудь слабый духом польстился на 10 млн долларов и выдал американцам детали относительно избрания агента Трампа:

https://www.fontanka.ru/2020/08/06/69406870/

В посольстве США уже всё подтвердили:

А. Рассылкой занимались официальные представители США.

Б. Америка действительна готова заплатить 10 млн долларов за российские секреты.

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/08/06/n_14766169.shtml

С одной стороны, всё понятно — власти США считают Россию своим врагом и ведут себя соответственно. Попытка подкупа россиян — агрессивное действие, которое мы наверняка не оставим без ответа.

С другой стороны, Дядюшка Сэм пытается купить информацию относительно своей собственной страны. Возможно, он имеет на это моральное право?

Лично я думаю, что нам стоит ответить нашим американским друзьям и партнёрам асимметрично.

Во-первых, раз уж американцы хотят информации о вмешательстве в выборы, нужно им эту информацию предоставить. Как справедливо отмечает Мария Захарова, сайт Госдепа может и не выдержать мощного потока доносов на соседей:

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10223900436408487

Во-вторых, пора начать задавать серьёзные вопросы нашим сотовым операторам. Как так получается, что каждая страна третьего мира, в которой марионеточного президента назначают из-за рубежа, может свободно рассылать шпионские смс гражданам Российской Федерации? Представьте, что сейчас над Москвой пролетит самолёт из Румынии и раскидает листовки с предложением продать наши военные секреты за 10 млн леев. Министр обороны наверняка устроит после этого хорошую выволочку войскам ПВО.

Я не могу припомнить ни одного случая, когда массовая смс-рассылка оказалась бы мне полезна. Полагаю, если прямо запретить сотовым операторам рассылать рекламный спам абонентам, общество от этого только выиграет.

Кстати, «Билайн» пообещал вчера, что перестанет мошенничать, навязывая абонентам платные подписки:

https://www.ferra.ru/news/techlife/bilain-perestanet-navyazyvat-abonentam-podpiski-06-08-2020.htm

Совпадение? Возможно.