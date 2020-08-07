Личное: Шуты против!

07.08.2020, 11:40, Разное

Вы знакомы с такой исполнительницей как Юлианна Караулова? А группу Кармен вы помните? А если я вам назову имя Стаса Пьехи, вы удивитесь, что он ещё жив?

Эти и не только эти забытые всеми артисты отказались ехать в Беларусь на концерт.



Фото: Соцсети

Что за концерты там, я сознательно не выясняла. Кто их организовал — Лукашенко, как Ельцин, или оппозиция, как деятели Майдана?

Я хочу поговорить не о политической составляющей, а о шутах гороховых, которые отказались ехать и выступать, хотя это — их профессия.

Меня откровенно забавляет, когда какой-нибудь певец ртом вдруг начинает тем же ртом диареить про политику. За Лукашенко, против — какая разница?

Артиста нанимают, чтобы он делал то, что сказано — пел, танцевал, веселил народ.

Именно за это я уважаю Дженнифер Лопес. Однажды, когда бракованный орловский рысак по кличке Ксюшадь спросила её что-то там околополитическое, Лопес ответила вежливо — ты кто, животное, иди ты в жопу. Я — певица, а не политик.

Вызвали — отработала. Развлекла людей — получила деньги. За Лукашенко? Против? Какая разница, если ты — российский гражданин, работающий шутом?

Эти же, полузабытые или вовсе так не узнанные нами артисты, что-то смеют кочевряжиться — поеду или не поеду давать гастроль!

С каких это пор вот такие вот Юлианны и Стасы лезут в политику? Может, нам ещё Дима Билан, высморкав нос, расскажет, как голосовать белорусам на выборах?

Разве это нормально, как считаете?