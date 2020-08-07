Ученые: Головокружение при вставании может быть признаком будущей деменции

07.08.2020, 11:30, Разное

Ученые сообщают, что у людей, испытывающих головокружение во время вставания, может увеличиваться вероятность деменции через годы. Исследование опубликовали в издании Neurology.

Специалисты сообщают, что состояние, которое называют ортостатическим коллапсом, появляется во время непредвиденного артериального давления при вставании. Взаимосвязь с деменцией обнаружили у людей, имеющих снижение систолического артериального давления. К людям, у кого понижается диастолическое давление, это не относится.

Доктор Лор Руш напоминает, наблюдение и проверка артериального давления является хорошим способом сохранения здоровья людям пожилого возраста.