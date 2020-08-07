 

Минздрав ответил на сообщения о якобы вакцинации от COVID-19 российских чиновников

07.08.2020, 11:30, Новости дня

Вакцинация населения может начаться только после выдачи регистрационного удостоверения, сообщили в Минздраве, комментируя сообщения о том, что чиновникам и медикам в Москве якобы начали предлагать вакцинироваться от коронавируса.

«Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», – рассказали в пресс-службе министерства, передает РИА «Новости».

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев сообщил, что вакцину от коронавируса первыми в РФ получат медики и пожилые люди.

«Регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, будет 12 августа. Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», – сказал Гриднев.

Он отметил, что оценивать эффективность вакцины можно будет, когда сформируется популяционный иммунитет.

Ранее Bloomberg сообщало, что ряд федеральных чиновников в РФ якобы уже были привиты от коронавируса. В Москве эту информацию опровергли.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19. 



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