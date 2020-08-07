 

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала архивную фотографию с братом

07.08.2020, 11:30, Разное

В микроблоге Instagram Анна Заворотнюк редко показывает семейные снимки. Однако недавно дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк в разделе сторис опубликовала архивную фотографию с братом.
Обычно Анна Заворотнюк размещает в соцсети результаты рекламных фотосессий или своих путешествий по миру. На этот раз наследница актрисы поделилась архивным кадром, сделанным в начале века. Модель назвала себя с братом Майклом «карапузами». На фото запечатлено, как дети Анастасии Заворотнюк увлеченно играют. На столе сооружение, напоминающее деревянную клетку, в которой сидит игрушечный кот. Дети что-то увлеченно собирают и даже не замечают, что их снимают.

Майкл младше Анны Заворотнюк на четыре года, он учится на юридическом факультете во МГИМО. Дочь актрисы, у которой диагностировали онкологическое заболевание, получила высшее образование в Нью-Йорке, после чего работала в США продюсером. Поклонники переживают за состояние здоровья ее матери, поэтому под каждым постом модели спрашивают о самочувствии звезды. Однако Анна Заворотнюк, как и все члены семьи, не комментирует ситуацию и отказывается от общения с журналистами.



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