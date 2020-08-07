 

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 877 тысяч

07.08.2020, 11:23, Разное

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5 241 человека. Более 27% не имели клинических проявлений. За тот же период вылечились 7 235 человек, 119 скончались.

В Москве за сутки обнаружено 686 зараженных, в области – 158. В Санкт-Петербурге зафиксировано 157 новых случаев.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 877 135 человек. Из них 683 592 пациента вылечились. Зафиксировано 14 725 смертей от COVID-19.


Разработанная в Центре эпидемиологии имени Гамалеи вакцина от коронавируса пройдет государственную регистрацию 12 августа. Как сообщил замминистра здравоохранения Олег Гринев, первым делом препарат получат медицинские работники и пенсионеры. Ранее в Минздраве говорили, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется осенью.

Россия с 7 августа возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией. Ожидается, что первый поезд из Москвы в Сухум прибудет 9 августа. Абхазия стала первой страной, с которой Россия возобновила железнодорожное сообщение после начала эпидемии коронавируса.

В Ростовской области 10 августа откроются кафе и рестораны. Также будет разрешено проводить экскурсии в группах не более 25 человек. Власти предупреждают о необходимости строгого соблюдения санитарных правил.



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