Нездоровый вид глаз может указывать на болезни

07.08.2020, 11:17, Разное

Ученые рассказали, как по состоянию глаз определить есть ли у человека тяжелая болезнь или нет. Оказалось, что обычное покраснение или сухость органов зрения могут быть симптомами развития таких заболеваний, как туберкулез или герпес.

Наиболее часто офтальмологи наблюдают расширение вен и сужение артерий на сетчатке глаза. Такое явление свойственно гипертоническим болезням, на фоне которых повышается кровяное давление. Поврежденные сосуды глаза, мелкие выпуклости, а также точечные кровоизлияния (диабетическая ретинопатия) проявляются при наличии предрасположенности к инсульту или диабету. При этом в последнем случае человек может лишиться зрения, если не скорректирует гипергликемию.

При ревматизме, герпесе и туберкулезе офтальмологи часто диагностируют сухость глаз. Если же белки глаз приобрели желтоватый оттенок, то это может указывать на воспаленную печень, когда красные тельца перестают расщепляться. При наличии цирроза желтый цвет приобретает хронический характер. Меланома становится причиной появления черных точек в глазах, а болезни ЖКТ — ячменя. Также офтальмолог может обнаружить отек зрительного нерва, данный симптом является характерным для опухоли мозга.