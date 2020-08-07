Стало известно, как Меган Маркл отпраздновала свой день рождения

07.08.2020, 11:17, Разное

4 августа Меган Маркл исполнилось 39 лет. Таким образом, стало известно, как герцогиня Сассекская отпраздновала свой день рождения.

В СМИ не раз появлялась информация от инсайдеров о том, что Меган Маркл и принц Гарри любят устраивать друг для друга маленькие сюрпризы, а также дарить подарки с особым смыслом. Именно так произошло в день рождения герцогини Сассекской.

Изначально говорили о том, что она планирует устроить вечеринку с друзьями в Монтесито, которая находится недалеко от Санта-Барбары. Однако праздник с большим количеством людей так и не состоялся. Вместо этого Меган Маркл решила провести время в кругу самых близких: своего супруга принца Гарри, матери Дории Редлан и сына Арчи.

День рождения прошёл в новом доме супругов, который находится в Лос-Анджелесе. Так, принц Гарри приготовил для жены праздничный ужин, состоящий из нескольких блюд. Его помощницей выступила мама именинницы. Вечером она присматривала за внуком, чтобы молодая семья имела возможность побыть наедине.

Герцог Сассекский преподнёс Меган Маркл подарок в виде шоколадного торта, покрытого сахарной пудрой, колье, а также снимок в рамке, сделанный своими руками. Как сообщают инсайдеры, принц старательно готовился к этому празднику, чтобы сделать его особенным.