Международные резервы Украины в июле выросли на $0,3 млрд

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07.08.2020, 11:10, Новости дня

Международные резервы Украины в июле возросли на $0,3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины 7 августа.

“По предварительным данным, по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составили $28 млрд 802 млн (в эквиваленте). В июле они увеличились на 1%. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций”, – говорится в сообщении.

Также на рост повлияли операции правительства по управлению госдолгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют.

“Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка”, – добавили в пресс-службе.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли $28,52 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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