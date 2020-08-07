 

В России утверждают, что задержание 33 боевиков в Беларуси – провокация украинских спецслужб

07.08.2020, 11:10, Новости дня

Российское издание “Комсомольская правда” сегодня обнародовало собственное расследование, в котором утверждает, что арест 33 боевиков российской частной военной компании “Вагнер” является провокацией украинских спецслужб.

Со ссылкой на источник в российских спецслужбах издание пишет, что неизвестные при помощи виртуальной телефонии обзванивали бывших бойцов ЧВК “Вагнер” и приглашали поработать на охране нефтяных объектов в Сирии.

Так, один из воевавших на Донбассе боевиков ЧВК Артем Миляев (позывной Шаман) рекрутировал группу численностью 180 человек. Вылет из столицы Беларуси по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас был назначен на 25 июля.

По данным издания, было установлено, что авиабилеты приобретались “в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании”.

Уже в Беларуси гражданин этой страны и якобы завербованный спецслужбами Геннадий Компан довез бойцов на двух микроавтобусах до Минска, где “сотрудница российского посольства в Стамбуле” Лариса Самарина забронировала для группы санаторий “Белорусочка”, в котором позднее экс-вагнеровцы и были задержаны.

Сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, отмечает издание. Авторы материала утверждают, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде боевиков.

“Комсомольская правда” считает, что таким образом украинские спецслужбы создали фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, в том числе боевиков, воевавших на Донбассе.

Авторы статьи уверяют, что Служба безопасности Украины намеревалась “одним выстрелом убить сразу несколько зайцев”: отомстить ЧВК “Вагнер”, нанести удар по российско-белорусским отношениям, а также отомстить за своих моряков, которые были захвачены российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. 

Авторы статьи отмечают, что материалы расследования переданы в Следственный комитет России, который уже якобы приступил к проверке обстоятельств задержания “вагнеровцев”.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК “Вагнер” заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. “Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была “ждать”. Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда”, – заявил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа сказал, что официально Беларусь не сообщала Украине о согласии передать задержанных наемников частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”, часть которых поддерживала боевиков на Донбассе.

Основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон после интервью с Лукашенко 5 августа сообщил “Радыё Свабода”, что президент Беларуси обещал дать “зеленый свет” правоохранителям на передачу наемников в Россию и Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / “Минут 10 так висят”. В Нальчике заклинило аттракцион, люди висели вниз головами

30.06 / ВОЗ заявила о «хорошем пути» РФ по борьбе с коронавирусом

30.07 / Google заподозрили в содействии Китаю в разработке истребителя пятого поколения

30.06 / Светлана Тихановская: «Первым моим шагом будет добиваться освобождения всех политзаключенных» 

27.06 / У дельфинов была обнаружена способность к социальному обучению

28.06 / CNN – истребители F-22 вновь перехватили российские самолёты у берегов Аляски

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

06.08 / Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза

25.06 / Украина попросила НАТО, ЕС и партнерские государства о помощи в связи с наводнением

03.08 / Россия обратилась к властям Польши из-за осквернения памятника Рокоссовскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска