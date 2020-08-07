В России утверждают, что задержание 33 боевиков в Беларуси – провокация украинских спецслужб

07.08.2020, 11:10, Новости дня

Российское издание “Комсомольская правда” сегодня обнародовало собственное расследование, в котором утверждает, что арест 33 боевиков российской частной военной компании “Вагнер” является провокацией украинских спецслужб.

Со ссылкой на источник в российских спецслужбах издание пишет, что неизвестные при помощи виртуальной телефонии обзванивали бывших бойцов ЧВК “Вагнер” и приглашали поработать на охране нефтяных объектов в Сирии.

Так, один из воевавших на Донбассе боевиков ЧВК Артем Миляев (позывной Шаман) рекрутировал группу численностью 180 человек. Вылет из столицы Беларуси по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас был назначен на 25 июля.

По данным издания, было установлено, что авиабилеты приобретались “в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании”.

Уже в Беларуси гражданин этой страны и якобы завербованный спецслужбами Геннадий Компан довез бойцов на двух микроавтобусах до Минска, где “сотрудница российского посольства в Стамбуле” Лариса Самарина забронировала для группы санаторий “Белорусочка”, в котором позднее экс-вагнеровцы и были задержаны.

Сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, отмечает издание. Авторы материала утверждают, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде боевиков.

“Комсомольская правда” считает, что таким образом украинские спецслужбы создали фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, в том числе боевиков, воевавших на Донбассе.

Авторы статьи уверяют, что Служба безопасности Украины намеревалась “одним выстрелом убить сразу несколько зайцев”: отомстить ЧВК “Вагнер”, нанести удар по российско-белорусским отношениям, а также отомстить за своих моряков, которые были захвачены российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Авторы статьи отмечают, что материалы расследования переданы в Следственный комитет России, который уже якобы приступил к проверке обстоятельств задержания “вагнеровцев”.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК “Вагнер” заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. “Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была “ждать”. Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда”, – заявил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа сказал, что официально Беларусь не сообщала Украине о согласии передать задержанных наемников частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”, часть которых поддерживала боевиков на Донбассе.

Основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон после интервью с Лукашенко 5 августа сообщил “Радыё Свабода”, что президент Беларуси обещал дать “зеленый свет” правоохранителям на передачу наемников в Россию и Украину.