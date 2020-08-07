Экс-солист MBAND Артем Пиндюра расстался со звездой «ДОМа-2» Мариной Мексикой

07.08.2020, 11:09, Разное

Артем Пиндюра, экс-солист группы MBAND, недавно рассказал о том, что расстался с Мариной Мексикой. Отношения со звездой «ДОМа-2» длились около года.

По словам бывшего участника MBAND, им удалось сохранить дружеские отношения, поэтому в подробности расставания он вдаваться не хочет. 30-летний артист отметил, что они с уважением относятся к тому, что было между ними. Всем пользователям, которые распускают слухи и радуются этой ситуации, Артем Пиндюра пожелал «добра».

Марина Мексика пока не комментирует свою личную жизнь и публикует в Instagram посты, которые связаны только с ее профессиональной деятельностью и внешним видом. Как отметила 25-летняя звезда реалити-шоу, она неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Она нормально относится к тому, что кто-то в восторге от ее тела, а другие – осуждают ее любовь к изменениям. Марина Мексика призналась, что она много раз переделывала форму губ, пока не достигла идеала, который ее бы устроил. Также знаменитость недавно прибегла к маммопластике, так как с момента последней операции прошло три года. В результате, предыдущие импланты деформировались, а форма и размер груди ее перестали устраивать. Поэтому, Марина Мексика вновь легла под нож хирурга и довольна полученным результатом.