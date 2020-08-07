Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии

07.08.2020, 10:08, Новости дня

«Ветераны Донбасса – это обычные люди, которые в непростой ситуации связались с опасным бизнесом. Нет ничего удивительно в том, что они попались на уловку украинских спецслужб», – сообщил газете ВЗГЛЯД экс-ополченец Донбасса Владлен Татарский. Так он прокомментировал сообщения о том, что арест 33 россиян под Минском мог быть провокацией СБУ.

«Не секрет, что многие сотрудники ЧВК летали в третьи страны через Минск. Зная транзитные схемы, провокацию мог разработать кто-то из представителей белорусских спецслужб в сотрудничестве с коллегами из Киева. Это вполне допустимо, учитывая развернувшуюся борьбу за власть в республике», – считает бывший ополченец Донбасса, блогер Владлен Татарский.

«То же самое касается и СБУ, которую у нас почему-то недооценивают. Украинские спецслужбы в тесном сотрудничестве с американцами ликвидировали лидеров ополчения, внедряют своих людей на высокие посты в республиках Донбасса, проводят психологические операции за рубежом и пытались устроить теракт в Крыму, который чудом удалось предотвратить. Заинтересованы ли они в том, чтобы отношения Минска и Москвы ухудшились? Без сомнений», – добавил собеседник.

По его словам, кто именно был инициатором провокации, сейчас сказать сложно. «Но то, что в организации провокации замешаны сотрудники СБУ и КГБ Белоруссии – это однозначно», – подчеркнул Татарский.

Он также не удивлен тем, что сотрудники ЧВК не заметили провокационных действий со стороны спецслужб. «Ветераны Донбасса – это обычные люди, которые в непростой ситуации получили российские паспорта и связались с опасным бизнесом. Нет ничего удивительно в том, что они попались на уловку СБУ. На то она и уловка. На авиабилетах, которые они покупали, никто не написал «внимание, это провокация СБУ». Потому их не в чем винить», – заключил Татарский.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источники сообщила, что «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе». Издание пишет, что материалы по «этой спецоперации» переданы СК, который должен дать процессуальную оценку «постановке».

В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом – в Венесуэле.

Россиянам звонили с виртуальных номеров. «Заказчики» выдавали себя за сотрудников Роснефти, интересовались боевым прошлым собеседников. В частности, россиян спрашивали про «навыки управления «Буками», а также про связи в Донбассе.

Тех россиян, с которыми удалось договориться, разделили на пять групп. Четыре из них должны были вылететь из Минска по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас. Билеты купили через фирмы, зарегистрированные на Украине.

Пока первая группа направлялась в Минск, билеты аннулировали, контракты были поддельными. В результате у граждан РФ не оказалось документов, доказывающих цель поездки.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет вину задержанных.