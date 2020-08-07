 

Победа на выборах позволит братьям Раджапакса изменить конституцию Шри-Ланки

07.08.2020, 11:08, Новости дня

Партия премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы «Народный фронт Шри-Ланки» одержала победу на парламентских выборах, что позволит им изменять положения конституции и отстранять главу государства.

Партии премьера, брата президента страны Готабаи Раджапаксы, удалось получить в законодательном органе 146 мест из 225, а его союзникам – еще по меньшей мере пять мандатов. В совокупности ими были набраны две трети мест, которые необходимы для получения возможности изменять положения конституции, отстранять главу государства от должности и укрепить династическое правление, передает ТАСС.

Оппозиция опасается, что Раджапаксы захотят отменить ограничения на срок правления президента, будут контролировать судебную систему и полицию и «распространят свою династическую власть на новое поколение», пишет Al Jazeera.

В парламенте Шри-Ланки 225 депутатов, избираемых всеобщим голосованием на пятилетний срок. Из них 196 избираются по многомандатной системе по 22 избирательным округам (160 депутатов) и девяти провинциям страны (36 депутатов). Еще 29 депутатов попадают в парламент по национальным партийным спискам пропорционально общему распределению голосов между партиями. 



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