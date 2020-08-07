Свидетель рассказал, что Ефремов стал делать сразу после ДТП

07.08.2020, 11:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП начал осматривать свой автомобиль, сообщил в Пресненском районном суде допрошенный по видеосвязи из Крыма девятый свидетель обвинения Роман Шрамко.

Шрамко видел, как Ефремова вытаскивают из машины после аварии. По его словам, сразу после столкновения актер «стал рассматривать свою машину», передает ТАСС.

«Мне показалось, что ему ее было жалко. На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило. После этого он взял у меня сигарету и сел на бордюр», – сказал свидетель.

По его словам, после столкновения «очевидцы открыли водительскую и пассажирскую двери его автомобиля». При этом мужчина не помнит «никого, кроме актера, в момент аварии в автомобиле Ефремова».

Сам Шрамко находится в Симферополе, его допрос осуществляется по видеосвязи.

«Я тогда не знал, что это Ефремов и что он известный артист», – отметил он.

В пятницу Ефремова увезли в Пресненский суд Москвы, где третий день подряд рассматривается по существу дело о смертельном ДТП. Заседание началось в 10.00 мск. В суде продолжат выступать свидетели, а прокуроры – представлять материалы дела.

Напомним, в суде накануне были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

Также в суде продемонстрировали видеозаписи, на которых артист после смертельного ДТП в Москве ходит пьяный и шокированный.

До этого гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле артиста нашли гашиш и гашишное масло. На это адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».