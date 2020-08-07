Появилось видео спасения ребенка, выпавшего за борт теплохода в Петербурге

07.08.2020, 11:06, Новости дня

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент с участием ребенка, произошедший вечером 2 августа в Санкт-Петербурге.

Как сообщают СМИ, в районе пересечения Крюкова канала и Мойки несовершеннолетний пассажир прогулочного теплохода зацепился за мост и упал в реку.

Корабль сбросил скорость и начал разворачиваться, а с его борта в воду прыгнули два человека, вплавь поспешившие на помощь ребенку.

Их поддержали прохожие, которые при помощи подручных средств помогли втянуть юного пассажира обратно на судно.