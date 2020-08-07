 

Финал Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге доверено провести оргкомитету Евро-2020

07.08.2020, 11:06, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил оргкомитету чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге право на проведение финального матча Лиги чемпионов 2022 года. Матч намечен на май.

Об этом стало известно по итогам заседания наблюдательного совета: "Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше – в 2022 год, когда еще одно важное футбольное событие ждет Санкт-Петербург – финал Лиги чемпионов, – говорится в сообщении, которое приводится РИА Новостями. – Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено оргкомитету Евро-2020".

Напомним, что изначально северная столица РФ должна была принять финал Лиги чемпионов в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса сроки сместились на год вперед. Решающий матч турнира состоится на стадионе "Зенит Арена".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / С 3 августа поезда не будут останавливаться в Луцке и Тернополе из-за вспышки коронавируса

14.07 / Макконнелл: в Сенате пройдут дебаты о новом пакете экономической помощи

25.06 / На МКС обнаружили превышение шума

17.07 / Видео: Арктику раздадут по частям

02.08 / Минздрав призвал людей с хроническими заболеваниями отказаться от путешествий

03.07 / Выявлена более заразная мутация коронавируса

29.07 / Зеленский о руководителе ТКГ: Говорим с Кравчуком, но есть еще пару кандидатур

27.06 / Трамп подписал указ о защите памятников от вандалов в США

28.06 / В Норильске взяли пробу воды после перекачки отходов в тундру

08.07 / Виктор Ляшко о местных выборах: Без партии баллотироваться не буду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска