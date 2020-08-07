Финал Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге доверено провести оргкомитету Евро-2020

07.08.2020, 11:06, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил оргкомитету чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге право на проведение финального матча Лиги чемпионов 2022 года. Матч намечен на май.

Об этом стало известно по итогам заседания наблюдательного совета: "Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше – в 2022 год, когда еще одно важное футбольное событие ждет Санкт-Петербург – финал Лиги чемпионов, – говорится в сообщении, которое приводится РИА Новостями. – Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено оргкомитету Евро-2020".

Напомним, что изначально северная столица РФ должна была принять финал Лиги чемпионов в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса сроки сместились на год вперед. Решающий матч турнира состоится на стадионе "Зенит Арена".