Оперштаб обновил статистику по заболевшим, умершим и выздоровевшим

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07.08.2020, 11:06, Новости дня

В РФ за сутки зарегистрировано 5 240 новых случаев заболевания COVID-19, умерли за сутки 119 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

Без клинических проявлений вирус выявлен у 1421 (27,1%) человек.

С начала пандемии в РФ подтверждено 877 135 случаев коронавирусной инфекции, 14725 умерших и 683592 выписанных.

В Москве суточный прирост – 686 заболевших, 12 человек умерли и 1353 выздоровели.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, первыми вакциной от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

По его словам, оценить эффективность вакцины можно будет, когда сформируется популяционный иммунитет.

Регистрация вакцины назначена на 12 августа​​​.



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