Оперштаб обновил статистику по заболевшим, умершим и выздоровевшим
07.08.2020, 11:06, Новости дня
В РФ за сутки зарегистрировано 5 240 новых случаев заболевания COVID-19, умерли за сутки 119 пациентов, следует из данных оперативного штаба.
Без клинических проявлений вирус выявлен у 1421 (27,1%) человек.
С начала пандемии в РФ подтверждено 877 135 случаев коронавирусной инфекции, 14725 умерших и 683592 выписанных.
В Москве суточный прирост – 686 заболевших, 12 человек умерли и 1353 выздоровели.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, первыми вакциной от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, будут привиты медицинские работники и пожилые люди.
По его словам, оценить эффективность вакцины можно будет, когда сформируется популяционный иммунитет.
Регистрация вакцины назначена на 12 августа.
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